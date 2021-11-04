الخطيب يعلن شعار حملته في انتخابات الأهلي.. "فريقنا واحد.. هدفنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي شعار حملته التي تخوض انتخابات القلعة الحمراء يوم 26 نوفمبر الجاري، من أجل الاستمرار لـ4 سنوات إضافية في حكم الجزيرة.

شعار حملة الخطيب النهائي هو "فريقنا واحد.. هدفنا واحد"، والذي جاء من خلال رؤية محمود الخطيب وقائمته للفترة القادمة على كل المستويات الرياضية والإنشائية.

الخطيب اعتبر قائمته تجمع بين التفاهم والتجانس والخبرات المتنوعة في أكثر من مجال، بالإضافة إلى شباب يقوده الحماس، ويجمعهم هدف واحد هو تحقيق طموحات الأهلي وجمهوره، ووضع مصلحة النادي فوق كل اعتبار.

قائمة الخطيب للانتخابات تضم العامري فاروق نائبا، وخالد مرتجي أمينا للصندوق، وطارق قنديل ومحمد سراج ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد شوقي ومحد الغزاوي وحسام غالي للعضوية، ولعضوية تحت السن محمد الجارحي ومي عاطف.