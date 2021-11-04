مدرب المغرب: بدر بانون يستحق التواجد مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب بأنه يشعر بأحقية بدر بانون مدافع الأهلي في التواجد مع أسود أطلس، بالرغم من عدم استدعائه ضمن قائمة المنتخب لتوقف نوفمبر الجاري.

وقال المدير الفني لمنتخب المغرب في المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة الفريق: "في الحقيقة بانون يستحق التواجد في القائمة، وأشعر بأنني لم أمنحه الفرصة لإظهار ما لديه، خاصة وأنه يشارك في دوري أبطال إفريقيا ويقدم مستوى جيد، ولكن لم يتم استدعائه بسبب المنافسة القائمة أيضا على مستوى الخط الخلفي".

وانضم بدر بانون لقائمة المنتخب الرديف الذي يستعد في الفترة الحالية من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم العربي التي تقام في قطر خلال العام الجاري.

وشهدت قائمة المنتخب المغربي المستدعاة لمواجهتي السودان ثم غينيا على تواجد لاعب الزمالك أشرف بنشرقي.