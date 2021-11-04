برشلونة يعلن إصابة عثمان ديمبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعرض لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي لإصابة جديدة، بعد مرور أيام قليلة على عودته من الإصابة الماضية.

وكان الجناح الفرنسي غاب عن برشلونة منذ بداية الموسم الحالي بسبب تعرضه لإصابة أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2020 في يونيو الماضي.

وشارك ديمبلي بديلا لمدة 25 دقيقة مع برشلونة في فوزه على دينامو كييف الأوكراني بهدف نظيف الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، في أول مباراة له مع الفريق هذا الموسم.

وقال برشلونة في بيان رسمي إن ديمبيلي يعاني من تمدد في فخذه الأيسر، وأشار إلى أن عودته تعتمد على سرعة تعافيه.

وحسب ما ذكرته إذاعة صحيفة "آس" الإسبانية، فإن غياب ديمبلي سيمتد لـ3 أسابيع، فيما قالت إذاعة "كادينا سير" إن اللاعب الفرنسي سيتمكن من العودة للملاعب بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، أي خلال أسبوعين تقريبا.

وتأتي إصابة ديمبلي قبل مواجهة برشلونة مع مضيفه سيلتا فيجو، السبت، في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.