أسطورة ليفربول يوضح.. هل صلاح الأفضل في العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح فرناندو توريس لاعب نادي ليفربول وتشيلسي السابق، بأن محمد صلاح جناح منتخب مصر، أفضل لاعب في العالم خلال السنوات الأخيرة، وليس فقط الموسم الحالي.

وقال توريس ردا على سؤال الموقع الرسمي لليفربول إن كان يعتبر محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليًا: "بنسبة 100%، وليس فقط خلال العام الحالي، لكن خلال آخر موسمين أو ثلاثة، إنه رائع".

وتابع: "أنت دائما تتحدث عن الألقاب الفردية للاعبين عندما يحققوا البطولات مع فرقهم في نفس الوقت، لكني أعتقد أنه من أفضل لاعبين أو ثلاثة في العالم خلال 5 أو 6 سنوات، إنه مذهل، ويتميز بالاستمرارية".

وأضاف: "تستطيع أن ترى أنه يكسر الأرقام القياسية ويستمر في تسجيل الأهداف، نحن نتحدث في بعض الأحيان وأنا سعيد حقا من أجله، لأنني رأيته عندما أتى لإنجلترا، لقد كان الأمر صعبا في البداية، لكنه فتى رائع ولاعب رائع وهذا واضح للعالم أجمع".

وواصل: "أنا حقا استمتع بمشاهدة المباريات عندما يلعب ماني، صلاح وفيرمينو في الأمام، واستمتع بهم وهم يسجلون الأهداف".

واستطرد: "مو كان زميلي في تشيلسي، والأمر كان صعبا في البداية بالنسبة له، لكنى الآن سعيد لرؤيته في قمة كرة القدم على مستوى العالم، يستمتع بالتسجيل، وأصبح أحد أهم اللاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة".