بعشرة لاعبين.. المقاصة يقتنص نقطة التعادل أمام سيراميكا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

اقتنص فريق مصر للمقاصة نقطة التعادل أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت أحداث المباراة، طرد مباشر لمحمود عقل لاعب المقاصة في الدقيقة 41، ليكمل الفريق الفيومي المباراة بعشرة لاعبين.

بتلك النتيجة، رفع المقاصة رصيده إلى النقطة الرابعة، بينما وصل سيراميكا إلى النقطة الخامسة.

وكان المقاصة، قد دخل المباراة وفي رصيده 3 نقاط، جمعها بعد خوض جولتين، خسر في الأولى أمام بيراميدز بنتيجة 2-1، وفاز في الثانية على الجونة بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، دخل سيراميكا كليوباترا مباراة اليوم، وفي رصيده 4 نقاط، جمعها بعد التعادل أمام الجونة 1-1 في الجولة الأولى، والفوز على الإسماعيلي في الجولة الثانية بهدفين لهدف.

جدير بالذكر أن المقاصة سيخوض مباراة الجولة الرابعة ضد البنك الأهلي فاركو يوم 18 نوفمبر الجاري، وفي اليوم ذاته سيلتقي سيراميكا مع البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة نفسها.