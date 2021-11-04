السقوط مستمر.. الإسماعيلي يخسر أمام البنك الأهلي ويظل في قاع الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق الإسماعيلي سلسلة النتائج السلبية، بعد السقوط على يد فريق البنك الأهلي بنتيجة (1-0) ضمن حسابات الجولة الثالثة من مسابقة دوري we المصري.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق محمد هلال في الدقيقة (71) من زمن أحداث المباراة، ليحرز هلال هدفه الثالث في الموسم الجديد بعد قدومه من وادي دجلة في سوق الانتقالات الأخير.

وكان موسى دياوارا أهدر فرصة خطيرة لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 88 ، إلا أن الحارس البديل محمد فوزي تصدى للكرة لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة.

وشهدت المباراة إصابة أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي بعد تدخل قوي من لاعب البنك الأهلي، ليقرر الجهاز الفني للدراويش الاستعانة بمحمد فوزي.

ولم ينجح الإسماعيلي في الحصول على أي نقطة حتى الآن في مسابقة الدوري بعد الخسارة على يد كل من الأهلي بنتيجة (4-0) ثم سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1).

في المقابل، حقق البنك الأهلي الفوز الثاني بالموسم الجديد بعد افتتاح الدوري بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة (3-0) قبل الخسارة في الجولة الماضية من أمام الأهلي بنتيجة (1-0).

وصعد فريق البنك الأهلي للمركز الثالث مؤقتًا برصيد ست نقاط متساويًا مع الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز.

في المقابل، تراجع الإسماعيلي للمركز الأخير بدون أي نقاط.

ومن المقرر أنه يلتقي الإسماعيلي في الجولة المقبلة أمام الزمالك بعد العودة من التوقف الدولي، في المقابل سيلعب فريق البنك ضد سيراميكا كيلوباترا.

تشكيل البنك الأهلي: محمود الزنفلي - عاصم صلاح - أحمد ياسين -أمير مدحت - أسامة إبراهيم - محمد فتحي - معروف يوسف - اسحاقو يعقوبو - محمد هلال- محمد بسيوني - فادي فريد.

تشكيل الإسماعيلي: أحمد عادل عبد المنعم - محمد دسوقي - باهر المحمدي - محمد هاشم - أحمد عيد - محمود عبد العاطي "دونجا" - محمد مخلوف - أحمد مدبولي - محمد الشامي - شكري نجيب - بينسون شيلونجو.