الآن | مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في بث مباشر يلا شوت بالدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021.

تنطلق مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري على ستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

يُدير المباراة الحكم «محمد معروف عيد» ويساعده كل من أحمد صلاح وعماد العقاد ومحمود وفا، بينما يتواجد الثنائي محمد عباس وأحمد ناجي في غرفة تقنية الفيديو المساعد «فار».

تُنقل مواجهة بيراميدز والاتحاد السكندري على شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي الفلسطيني الجديد «هشام معمر».

انتهت آخر 5 مواجهات مباشرة بين الفريقين بفوز بيراميدز 3 مرات مقابل فوز وحيد للاتحاد السكندري كان في مرحلة الذهاب بالموسم الماضي 2021/2020، وغلب التعادل على مباراة واحدة كانت في يناير 2020 بنتيجة 1/1 في ملعب عروس البحر المتوسط «الاسكندرية».

وشهدت آخر مواجهة بينهما فوز بيراميدز 2/صفر، وسجل محمد حمدي وإيريك تراوري ثنائية فريق الأسيوطي سبورت سابقًا في الدقيقتين 44 و60، وأقيم اللقاء على ملعب الاتحاد في الاسكندرية ضمن الجولة 18 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مناصفة مع الاهلي والزمالك والبنك الأهلي والمقاولون العرب – بشكل مؤقت – لحين انتهاء مباريات الجولة الثالثة.

وجمع بيراميدز 6 نقاط من مباراتيه السابقتين أمام مصر المقاصة (هويدي) والوافد الجديد على مسابقة الدوري المصري هذا الموسم (فاركو).

أما فريق الاتحاد السكندري، تحت قيادة المدرب حسام حسن، فقد استطاع التعادل في الافتتاح أمام سموحة 4/4 بعد التأخر في النتيجة بأربعة أهداف دون رد، وفي الجولة الثانية انتصر بصعوبة على فيوتشر (كوكاكولا) بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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