قلة مشاركاتهم مع مان يونايتد يتسبب في ابعاد سانشو ولينجارد من قائمة منتخب انجلترا

ابعد المدرب جاريث ساوثجيت ثنائي مانشستر يونايتد جيسي لينجارد وجادون سانشو من قائمة منتخب إنجلترا المستدعاة للتصفيات النهائية لكأس العالم 2022 في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتستعد إنجلترا لمواجهة ألبانيا في ويمبلي وسان مارينو خارج الديار في 12 و 15 نوفمبر 2021 – على الترتيب – حيث يتطلعون إلى انتزاع مكانهم في البطولة العالمية المنظمة في قطر العام المقبل.

وكافح سانشو من أجل المشاركة واثبات نفسه منذ وصوله إلى أولد ترافورد من بوروسيا دورتموند في الصيف ولم يشارك في آخر مباراتين للشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي.

ولم يتمكن لينجارد أيضًا من اقتحام خطط سولشاير بعد أن عاد إلى مان يونايتد من فترة إعارة ناجحة مع وست هام، وبدلاً من ذلك اضطر إلى الجلوس اغلب الاوقات على مقاعد البدلاء.

وعاد زملائهم في فريق مان يونايتد هاري ماجواير وماركوس راشفورد إلى فريق ساوثجيت بعد التعافي الإصابة، بينما عاد أيضًا ترينت ألكسندر أرنولد وكالفين فيليبس وجود بيلينجهام.

ويحتفظ القائد هاري كين بمكانه على الرغم من أدائه السيئ على مستوى النادي مع توتنهام، وكذلك الحال مع تيرون مينجز الذي استبعد من التشكيلة الأساسية لنادي أستون فيلا مؤخرًا.

وستحتاج إنجلترا على الأرجح إلى أربع نقاط من آخر مباراتين في المجموعة الأولى لتأمين مكانها في كأس العالم الشتوي في قطر، ما لم تتغلب على ألبانيا وتفقد بولندا صاحبة المركز الثاني نقاطًا امام أندورا.

قائمة منتخب انجلترا المستدعاة لمبارتي ألبانيا و سان مارينو في تصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمى: سام جونستون (وست بروميتش ألبيون) جوردان بيكفورد (إيفرتون) آرون رامسديل (أرسنال).

المدافعون: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، بن تشيلويل ( تشيلسي )، كونور كوادي (ولفرهامبتون واندررز)، ريس جيمس (تشيلسي)، هاري ماجواير (مانشستر يونايتد)، تيرون مينجز (أستون فيلا)، لوك شو (مانشستر يونايتد)، جون ستونز (مانشستر سيتي) كايل ووكر (مانشستر سيتي)

لاعبو خط الوسط: جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند)، جوردان هندرسون ( ليفربول )، ماسون ماونت (تشيلسي)، كالفين فيليبس (ليدز يونايتد)، ديكلان رايس (وست هام يونايتد)، جيمس وارد-براوس (ساوثامبتون).

المهاجمون: تامي أبراهام (روما)، جاك جريليتش (مانشستر سيتي)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، هاري كين ( توتنهام هوتسبير )، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، بوكايو ساكا ( أرسنال )، رحيم سترلينج ( مانشستر سيتي ).