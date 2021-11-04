مشاهدة مباراة الوحدات وشباب العقبة بث مباشر يلا شوت الدوري الاردني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الوحدات وشباب العقبة في ليلة حسم لقب الدوري الاردني للمحترفين 2021/2022، بالجولة الـ22 (الأخيرة)، في قمة مباريات اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021.

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، وتقام في نفس اليوم والتوقيت المباراة الثانية بين الرمثا والجزيرة.

وقررت إدارة قنوات الاردن المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11958 أفقي، نقل المباراتين على الهواء مباشرة في نفس التوقيت، حيث سيتم بث مباراة الوحدات وشباب العقبة على القناة الرئيسية الأولى بصوت المعلق الرياضي “بسام المجالي”، والرمثا والجزيرة على قناة الاردن.

على غير العادة، تُسلط الأضواء على ملعبين في نفس التوقيت بـ الدوري الاردني للمحترفين، حيث انحصر الصراع على اللقب بين فريق الوحدات الذي يستضيف شباب العقبة على استاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، والرمثا الذي سيواجه الجزيرة على ستاد عمان الدولي.

ويمني الوحدات النفس بتحقيق الفوز على شباب العقبة بأي نتيجة مع خسارة الرمثا أمام الجزيرة من أجل تحقيق اللقب الـ18 في تاريخه والثاني على التوالي.

ويتواجد الوحدات في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاردني وفي رصيده 44 نقطة، ويفصله نقطتين عن المتصدر «الرمثا»، وحقق المارد الأخضر الفوز في 13 مناسبة هذا الموسم بالمسابقة المحلية، وتعادل في 5، وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 39 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 14 مرة، كأقوى خط دفاع.

على الجهة المقابلة، يخوض شباب العقبة المباراة من دون أي ضغوطات بعدما ضمن البقاء بشكلٍ رسمي ضمن الكبار، ولكن في حال فوزه على الوحدات، سيرتقي من المركز الثامن إلى السابع بجدول الترتيب على حساب الجزيرة.

الوحدات – شباب العقبة

الدوري الاردني للمحترفين (الجولة 22 والأخيرة)

ستاد الملك عبد الله الثاني – القويسمة