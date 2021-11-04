منتخب المغرب لكرة القدم - صور Afp

أعلن المدير الفني البوسني وحيد خاليلوزيتش، قائمة منتخب المغرب المستدعاة لمباراة السودان و غينيا برسم الجولتين الأخيرتين من الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2022.

ويواجه أسود الأطلس منتخب السودان يوم 13 نوفمبر 2021، ضمن مباريات الجولة الخامسة، قبل أن يواجه منتخب غينيا يوم 16 من نفس الشهر، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة، على ان تجرى المباريتين في المغرب.

وضمن أسود الأطلس تأهلهم إلى الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، قبل جولتين من نهاية التصفيات، بعد تحقيق زملاء ياسين بونو للعلامة الكاملة في الجولات الأربعة الأولى.

ولم تشهد قائمة وحيد خاليلوزيتش أي مفاجآت تذكر، حيث استقر المدرب البوسني على جميع الركائز الأساسية للمنتخب المغربي في الفترة الأخيرة، مع تسجيل عودة حارس مرمى الوداد رضا التگناوتي بدلاً من منير المحمدي.

واستمر تجاهل مدرب المنتخب المغربي لبعض الأسماء بسبب قناعاته الشخصية، من قبيل نجم تشيلسي الانجليزي حكيم زياش، والظهير الأيمن نصير مزراوي، ومدافع النادي الأهلي المصري بدر بانون.

قائمة المغرب لمبارتي السودان و غينيا في تصفيات كأس العالم 2022

حراسة المرمى: ياسين بونو، أنس الزنيتي، رضا التگناوتي

خط الدفاع: غانم سايس، نايف أكرد، جواد الياميق، سفيان شاكله، سفيان الكرواني، سفيان العكوش، ادم ماسينا، اشرف حكيمي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، أيمن برقوق، يوسف مليح، الياس الشاعر، عمران لوزا، فيصل فجر.

خط الهجوم: اشرف بنشرقي، منير الحدادي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي، سفيان بوفال، ريان مايي.