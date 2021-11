الامارات | "طيران الإمارات" ترحب بأسطورة "إيه سي ميلان" دانييل ماسارو في "إكسبو دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن "طيران الإمارات" ترحب بأسطورة "إيه سي ميلان" دانييل ماسارو في "إكسبو دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت "طيران الإمارات"، الشريك الرئيس والناقل الرسمي لـ"إيه سي ميلان"، أسطورة النادي دانييلي ماسارو في جناحها بمعرض إكسبو 2020 دبي. ورحّب بطرس بطرس، نائب رئيس أول دائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، يماسارو الذي زار جناح الناقلة في إطار مبادرة النادي "من ميلان إلى الجميع: حفلات مشاهدة From Milan to Many: Watch Party"، التي تضمّنت استضافة النادي عرض مباراة "إيه سي ميلان" مع "اف سي بورتو" في قلب إكسبو 2020 دبي. وأقيم حدث المشاهدة يوم أمس وجمع أنصار "إيه سي ميلان" لتشجيع فريقهم خلال مباراة الموسم المهمة. وسوف يستمر النادي في مبادرته بعرض ديربي ميلان المرتقب الأحد المقبل، في مدينة نيويورك.

وانضم دانييلي ماسارو، أسطورة ميلان وسفير العلامة التجارية، إلى النادي خلال جولته في إكسبو 2020 دبي، وأتيح أمامه فرصة تجربة العروض المستقبلية في جناح طيران الإمارات. وتضمنت الجولة التعرف على المبادئ الأساسية للديناميكا الهوائية في تجربة علوم الطيران، واستكشاف مستقبل الطيران التجاري، والشروع في رحلة طيران شخصية.

وتعليقاً على زيارته دبي وجولته في جناح طيران الإمارات، قال ماسارو: "زيارة دبي مصدر سعادةٍ لي دوماً، لكن هذه التجربة كانت أكثر خصوصية من خلال الحدث الرائع إكسبو 2020 دبي. لقد سعدتُ أيضاً بلقاء جماهير الروسونيري في حفل المشاهدة، وأيضاً زيارة جناح طيران الإمارات، حيث شعرت أنني أسافر عبر الزمن وأعيش مستقبل الطيران، الأمر الذي يجسد مكانة طيران الإمارات كعلامة تجارية رائدة، وأنا أوصي بهذه التجربة لأي شخص يزور المعرض".

وتدعم طيران الإمارات مبادرة "من ميلان إلى الجميع: حفلات مشاهدة "، من خلال تقريب جماهير نادي إيه سي ميلان من ناديهم المفضل، وتساعد في جلب دانييلي ماسارو، بالإضافة إلى تذكارات النادي الشهيرة، بما في ذلك الكؤوس التي أحرزها النادي إلى دبي.

ويقع جناح طيران الإمارات في منطقة الفرص، ويوفر لزوار إكسبو 2020 دبي فرصة متقدمة تقنياً لتجربة مستقبل الطيران من خلال عروضه التفاعلية متعددة الحواس. ويمكن لرواد المعرض حجز زيارتهم لجناح طيران الإمارات هنا.

وترعى طيران الإمارات، منذ عام 2007، نادي كرة القدم الإيطالي إيه سي ميلان، الذي يعد أحد أنجح الأندية في أوروبا وعلى مستوى العالم، حيث نال لقب دوري أبطال أوروبا 7 مرات، بالإضافة إلى 18 لقباً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

