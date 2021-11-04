شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تشكيل مباراة المقاصة وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعلن تامر مصطفي المدير الفني لفريق المقاصة التشكيل الذي سيخوض به مباراة سيراميكا المقرر اقامتها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي :

محمد مجدي ، احمد عبد المنعم ، هشام شعبان ، احمد صبيحة ، علي فتحي ، علي المصري ، أريك سيرجي ، محمود عقل، حسام عبد الواحد ، جون ايفيري ، اتولا جوزيف.

فيما اعلن هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي :

عامر عامر ، محمد حسن ، عبد الله محمود ، سيف تقا، احمد محسن ، محمود نبيل، مصعب البطاط، شريف دابو، محمد إبراهيم، شادي حسين، باسم مرسي.

يدخل مصر المقاصة اللقاء بعد الفوز على الجونة بهدفين نظيفين في الجولة الثانية، في المقابل يدخل سيراميكا اللقاء بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين نظيفين في نفس الجولة.

يدخل مصر المقاصة المباراة في المركز الثامن برصيد 3 نقاط، فيما يحتل نادى سيراميكا المركز السادس بجدول الدورى برصيد 4 نقاط.