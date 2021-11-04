شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف يسعى الزمالك لتحقيقها من الفوز أمام الأهلى فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق نادى الزمالك بقيادة مديره الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون إلى تحقيق الفوز فى القمة رقم 123 أمام الأهلى فى المواجهة التى ستجمع كلا الفريقين غد الجمعة بإستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 .

ويرصد الخليج 365 ما يحتاجه الزمالك من تحقيق الفوز فى القمة 123 فى التقرير التالى:

رد الإعتبار

يسعى فريق الزمالك إلى رد الإعتبار خاصة أن الأهلى إستطاع الفوز فى القمة 121 قبل تعادل الفريقين فى الجولة الـ 21 بالدورى الممتاز المنقضى فى القمة رقم 122 .

كما يطمح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز من أجل خطق قمة ترتيب جدول الدورى الذى يتصدره الأهلى حتى الظان برصيد 6 أهداف بنفس رصيد الأبيض و لكن الأفضلية لفارق الأهداف .

يسعى نادى الزمالك فى مواجهة القمة للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم فى 25 مباراة متتالية، بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى والتى أقيمت على استاد برج العرب.

ووصل فريق الزمالك للمباراة رقم 25 دون هزيمة منذ الموسم الماضى، حيث كانت آخر مباراة خسرها نادى الزمالك أمام الأهلى فى الدور الأول من دورى الموسم الماضى، بنتيجة 2 / 1، فى 18 أبريل الماضى ، ويسعى الزمالك للوصول للمباراة رقم 26 دون هزيمة والتى سيواجه فيها الأهلى فى المباراة التى ستقام فى الثامنة مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.