شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 123.. ثنائي أفريقي تألق في الاهلي و فشل فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جماهير الكرة المصرية ، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر أقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري، على استاد القاهرة الدولي، ودائما ما تشهد مباريات القمة الذي تجمع الزمالك والأهلي تألق اللاعبين الأفارقة ولكن هناك ثنائي أفريقي لاعبا ضمن صفوف قطبي الكرة المصرية ، وهم الغاني أحمد فيلكس والموريتاني دومينيك دا سيلفا .

ويعتبر أحمد فيلكس المهاجم الغاني الداهية ، الذي كان له صولات وجولات مع الأهلي وشكل ثنائي قوي مع حسام حسن منتصف التسعينات مع النادي الأهلى ، ومع انتقال الأخير للزمالك تعاقد الأبيض معه بداية موسم 2001 / 2002 ، ولكنه فشل مع الأبيض ليرحل دون أي بصمة، وأحرز فيليكس هدفين في مباريات القمة بقميص الأهلي في شباك الزمالك ولم يحرز أي هدف مع الزمالك في شباك الأهلي.

وتعاقد النادي الأهلي مع اللاعب الموريتاني دومينيك دا سيلفا فى عام 2011 قبل أن ينتقل بعدها إلى صفوف نادي الزمالك في عام 2012، وأحرز دومينيك دا سيلفا هدف واحد في مباريات القمة مع الأهلي في شباك الزمالك ولم يحرز أي أهداف مع الزمالك فى شباك الأهلى.