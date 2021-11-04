الامارات | الإمارات تتقدم رسمياً بطلب استضافة مونديال كرة القدم الشاطئية 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتقدم رسمياً بطلب استضافة مونديال كرة القدم الشاطئية 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم اتحاد الكرة رسمياً بطلب استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية لعام 2023، والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA كل عامين. ويأتي الإعلان على هامش استضافة الإمارات كأس القارات على شاطئ "كايت بيتش" في دبي، والتي يشارك فيها منتخب الإمارات بصفته مستضيفا للبطولة. وكانت الإمارات استضافت النسخة الخامسة من كأس العالم للكرة الشاطئية في 2009 على شاطىىء جميرا في دبي.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة عن ثقته الكاملة بالإمكانيات والقدرات والخبرات المتوفرة لدى عناصر العمل المسؤولة عن التنظيم، مؤكداً أن الإمارات سوف تقوم بتنظيم استثنائي لهذا الحدث الذي يستقطب الجمهور والمشجعين من كافة أنحاء العالم. وأضاف "نحن مقبلون على مرحلة مهمة في العام المقبل تتمثل في استضافة العديد من الفعاليات والبطولات، أهمها كأس العالم للأندية في مطلع 2022، ونحن على أتم الاستعداد لاستضافة كأس العالم للكرة الشاطئية في عام 2023، منهجنا واضح للجميع، نحن نتطلع إلى استضافة البطولات العالمية، ونجعل من الإمارات مكاناً لجمهور ومحبي كرة القدم حول العالم".

واختتم "الكرة الشاطئية جزء لا يتجزأ من أهدافنا وتطلعاتنا المستقبلية ، وهي لعبة توازي في أهميتها بقية المسابقات التي تندرج ضمن مسؤوليات ومهام اتحاد كرة القدم ، ولن نتوانى في إعطاء هذه اللعبة حقها الكامل من الناحية التنظيمية والفنية ، ونحن ندعم منتخب الإمارات للكرة الشاطئية بكافة السبل ونسخر له جميع الإمكانيات التي من شأنها تطوير قدراته في هذه اللعبة العالمية".

من جهة أخرى التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مقر اتحاد الكرة بدبي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ"فيفا"، جوان كوسكو ونائبه جابينو ريناليس، بحضور علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الكرة الشاطئية إضافة إلى رئيس لجنة المسابقات للكرة الشاطئية بـ "فيفا" جوسيب بونسيت .

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