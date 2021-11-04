مفاجآت منتظرة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة الأهلي غدًا



الشارقة - اميمة ياسر - يعمل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الزمالك على تجهيز مفاجآت عدة خلال مران الفريق استعدادا لمواجهة الأهلي المقررة غدا الجمعة ضمن الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.



ويبحث فيها الفريق الأبيض عن الفوز لحسم صدارة الدوري، في إطار سعيه للحفاظ على بطولة الدوري الممتاز التي توج بلقبها في الموسم الماضي.



ومن أبرز المفاجآت التي يدرس كارتيرون الاعتماد عليها في القمة اللعب بمحمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بدلا من أحمد فتوح، ووفقا لحديث المدير الفني مع الجهاز المعاون فإن عبد الشافي يمتلك الخبرات الأكثر من فتوح، فضلا عن تميزه في الجانب الدفاعي لإيقاف خطورة بيرسي تاو الذي تالق مع الأهلي في المباريات الماضية ويتميز بسرعات كبيرة.

كارتيرون يدرس التعديل في وسط ملعب الزمالك



المفاجأة الثانية التي تدور في عقل كارتيرون هي اللعب بمحمود عبد العزيز كلاعب وسط مدافع بجوار طارق حامد، ويفاضل إما الدفع به على حساب إمام عاشور، أو على حساب أحد لاعبي الهجوم، خصوصا في ظل رغبته تعطيل الهجوم السريع للأهلى المتوقع أن يعتمد على محمد شريف وبيرسي تاو وميكسوني، ولفرض سيطرة على وسط الملعب الذي كان نقطة ضعف للزمالك في مباريات القمة الأخيرة، ما تسبب في تألق خط وسط الأهلي. حسبما نسر موقع "الوطن سبورت".



إلا أن المدرب مازال لم يحسم أمر وسط الملعب حتى الآن سواء الدفع على الثنائي الأساسي طارق حامد وإمام عاشور، أو الدفع بمحمود عبد العزيز بجوارهما، وسيحسم ذلك خلال مران الفريق اليوم، الأخير قبل القمة.

مفاضلة بين عمر السعيد والجزيري في هجوم الزمالك



ومازال الفرنسي يفاضل بين الثنائي عمر السعيد والتونسي سيف الدين الجزيري لقيادة خط هجوم الفريق في المباراة، خاصة في ظل تألق السعيد ونجاحه في تسجيل هدفين خلال مباراتي إنبي وطلائع الجيش ولديه حافز لتحقيق الفوز في القمة ومواصلة التألق للحفاظ على مركزه الأساسي بين صفوف الفريق، في حين أن الجزيري يمتاز بالتحرك في ظهر الدفاع، وهو ما جعل المدرب حائر في اختيار قائد الهجوم في مباراة الغد.

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي



كان باتريس كارتيرون قد أعلن قائمة الزمالك لمباراة الأهلي في القمة رقم 123 وضمت كل من:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي “الونش” ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة، حمزة المثلوثي، أحمد فتوح، محمد عبد الشافي.

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا"، يوسف إبراهيم "أوباما"، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو"، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.