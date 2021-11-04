شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 123 تنهى غياب طاهر طاهر عن قائمة الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الأهلي لمباراة القمة 123 ضد الزمالك في المباراة التي تجمعهما غدا الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري، عودة طاهر طاهر لدخول القائمة الحمراء بعد فترة غياب.

وغاب طاهر طاهر عن دخول قائمة الأهلي في مباراتي الإسماعيلي والبنك الأهلي بالجولتين الأولى والثانية من عمر الدوري لأسباب فنية، قبل أن يعيده موسيماني لدخول القائمة في مباراة القمة لأول مرة في الموسم الحالي.

وجاء دخول طاهر طاهر قائمة مباراة القمة على حساب محمود كهربا، والذي تم استبعاده من قائمة لقاء القمة لأسباب فنية، وهو ما أتاح الفرصة في تواجد طاهر طاهر بالقائمة الحمراء مجددا.

ويختتم اليوم الخميس فريق الأهلي تحضيراته لمباراة القمة 123 ضد الزمالك غدا الجمعة بالجولة الثالثة من عمر الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأساسي مساء اليوم، حيث ينوي موسيماني تطبيق خطة اللعب ومنح لاعبيه التعليمات النهائية التي ينوي تطبيقها في لقاء الغد بالمران الختامي الليلة.

ويحرص موسيماني على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة القمة 123، من خلال تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء بالنقل السريع للكرة أو الكرات العرضية أو الثابتة وكذلك التصويب من خارج منطقة الجزاء، حيث أعطى تعليمات خاصة للاعبيه مثل أفشة وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد شريف بضرورة التصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة لذلك.

ويفاضل بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بين طريقتى لعب للفريق الأحمر فى مباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل، سواء اللعب بطريقته الحديثة 3 / 4 / 3، وهى نفس الطريقة التى لعب بها مباراتى فريقه ضد الإسماعيلى والبنك الأهلى بأول جولتين من عمر مسابقة الدورى أو اللعب بالطريقة التقليدية 4 / 2 / 3 / 1.

وتعتمد طريقة لعب موسيمانى الحالية على الدفع بثلاثى فى خط الدفاع وهم بدر بانون وحمدى فتحى وأيمن أشرف ورباعى فى وسط الملعب وهم عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وعلى معلول وثلاثى فى خط الهجوم وهم أفشة وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى أو محمد شريف.

بينما تعتمد طريقة اللعب التقليدية على اللعب برباعى فى الدفاع وهم أكرم وبانون وأيمن ومعلولو وثنائى فى الوسط الدفاعى والأقرب السولية وديانج وأمامهم ثلاثة لاعبين الأقرب أفشة وتاو وميكيسونى ثم مهاجم وحيد وغالبا سيكون محمد شريف.