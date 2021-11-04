شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الزمالك فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تترقب جماهير الكرة المصرية اللقاء المترقب في قمة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، فى القمة 123 بين الفريقين.

واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب بيتسو موسيماني على الملامح الرئيسية تشكيل الأهلي في مباراة الزمالك وهو : محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد شريف.