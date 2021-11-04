شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام الزمالك فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تترقب جماهير الكرة المصرية اللقاء المترقب في قمة الدوري الممتاز بين الأهلي والزمالك فى إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، باستاد القاهرة الدولى، فى القمة 123 بين الفريقين.
واستقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب بيتسو موسيماني على الملامح الرئيسية تشكيل الأهلي في مباراة الزمالك وهو : محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد شريف.
تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والأهلي في الثامنة من مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولي، حيث انها المالكة حصريا لحقوق بث مباريات الدورى الممتاز
ويأتي النادي الأهلي في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، ويتساوى معه الزمالك وبيراميدز، لكنه يتفوق بفارق الأهداف عن الفريقين.
رفع الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني حالة الطواري داخل تدريبات الفريق وداخل المعسكر الذي انتظم فيه الفريق وحتي موعد المباراة ، وفرض الجنوب افريقي بيتسو موسيماني سياجا من السرية على الاستعدادات الفنية وطريقة اللعب والتشكيل الخاص بمباراة الزمالك الجمعة في محاولة منه لرفع حالة التركيز بين جميع اللاعبين لحجز مكان في التشكيل الرسمي في القمة .
وتحدث موسيماني مع لاعبيه على ضرورة التحلي بالهدوء قبل المباراة واثناء اللقاء من أجل التركيز في تحقيق هدفهم .