شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عيد والشامى لتشكيل الإسماعيلي أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للاسماعيلى تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلى في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل في استاد بتروسبورت ، في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدورى.

وشهد التشكيل عودة محمد مخلوف وأحمد عيد ومحمد الشامى للمشاركة بصفة أساسية حيث جاء كالتالى :

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع .. محمد دسوقى ، باهر المحمدى ، محمد هاشم ، أحمد عيد

الوسط .. محمود دونجا ، محمد مخلوف - محمد الشامى – أحمد مدبولى

خط الهجوم .. شكرى نجيب – شيلونجو

على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمد عادل – عبد الرحمن مجدى – محمد عمار – عصام صبحى – الوحش – عماد حمدى – أحمد مصطفى – شونجا

يدخل البنك الأهلى المباراة في المركز السابع برصيد 3 نقاط من الفوز على طلائع الجيش والخسارة من الأهلى، في المقابل يدخل الإسماعيلى اللقاء بدون نقاط في المركز قبل الأخير بعد الهزيمة في أول مباراتين أمام الأهلى وسيراميكا.

ويسعى خالد جلال مدرب البنك الأهلى إلى مواصلة تقديم الأداء القوى واستغلال حالة الإسماعيلى الذى يمر بحالة عدم اتزان، وطالب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في المباراة والحصول على 3 نقاط، في محاولة لتجميع العديد من النقاط لعدم تكرار ما حدث له في الموسم الماضى.

على الجانب الآخر، يقود يأمل الإسماعيلى في تحقيق الفوز والخروج من سلسة النتائج المخيبة لجماهيره بعد الهزيمة في أول مباراتين، في الوقت الذى يستمر فيها طلعت يوسف مدرب الدراويش في الغياب عن حضور المباريات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وإعلانه الرحيل عن الفريق بعد تصريحات يحيى الكومى رئيس الإسماعيلى.