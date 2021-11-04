شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سموحة يدخل معسكرا مغلقا قبل مواجهة إيسترن كومبانى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق سموحة، تدريباته على ملاعب النادى تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى، استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى فى الأسبوع الثالث من بطولة الدورى العام والتى ستقام غداً الجمعة على ستاد الإسكندرية.

وحرص الجهاز الفنى سموحة على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال المباراة الماضية ضد المصرى، والتى انتهت بالتعادل السلبى، خاصة الخط الأمامى والذى أضاع العديد من الفرص السهلة للتسجيل فى مرمى المنافس، ويسعى سامى إلى إيجاد حل سريع لغياب الانسجام المطلوب بين الخط الهجومى لسموحة قبل مباراة إيسترن كومبانى غداً.

وقرر الجهاز الفنى وضع الخماسى عبد الكبير الوادى وخالد عبدالفتاح وشريف رضا ومحمد الخواجة وأحمد حمص لاختبار أخير قبل الدخول فى معسكر اليوم لتحديد مدى إمكانية مشاركتهم فى اللقاء من عدمه، خاصة أنهم من أهم الأوراق التى يعتمد عليها المدير الفنى.

وطالب سامى لاعبى سموحة بضرورة تنفيذ تعليمات الجهاز الفنى داخل الملعب وإيجاد تقارب بين الخطوط الثلاثة داخل الملعب وضرورة الاحتفاظ بالكرة أطول وقت ممكن، وكذلك مطالبة لاعبى الخط الأمامى بالتواجد فى المناطق الخالية لخلق فرص لزملائهم فى الوصول إلى مرمى الفريق المنافس خلال المباراة.

وأكد المدير الفنى لسموحة، أن الفريق بمرور المباريات سيتطور فنياً نتيجة لزيادة الانسجام خاصة بعدما ضم "الموج الأرزق" 14 صفقة جديدة قبل بداية الموسم الجارى.