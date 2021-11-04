شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تشكيلة الفريق في مواجهة الإسماعيلي ، في المباراة التي ستقام بينهما عصر اليوم الخميس في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدورى

وجاء التشكيل علي النحو التالي، محمود الزنفلي في حراسة المرمى وأمير مدحت وأحمد ياسين وعاصم صلاح واسامة ابراهيم في خط الدفاع ، ومحمد بسيوني ومحمد فتحي واسحاق يعقوبو ومحمد هلال ومعروف يوسف في خط الوسط وفادي فريد رأس حربة .