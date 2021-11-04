شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعلن تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن تشكيلة الفريق في مواجهة الإسماعيلي ، في المباراة التي ستقام بينهما عصر اليوم الخميس في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدورى
وجاء التشكيل علي النحو التالي، محمود الزنفلي في حراسة المرمى وأمير مدحت وأحمد ياسين وعاصم صلاح واسامة ابراهيم في خط الدفاع ، ومحمد بسيوني ومحمد فتحي واسحاق يعقوبو ومحمد هلال ومعروف يوسف في خط الوسط وفادي فريد رأس حربة .
يدخل البنك الأهلى المباراة في المركز السابع برصيد 3 نقاط من الفوز على طلائع الجيش والخسارة من الأهلى، في المقابل يدخل الإسماعيلى اللقاء بدون نقاط في المركز قبل الأخير بعد الهزيمة في أول مباراتين أمام الأهلى وسيراميكا.
ويسعى خالد جلال مدرب البنك الأهلى إلى مواصلة تقديم الأداء القوى واستغلال حالة الإسماعيلى الذى يمر بحالة عدم اتزان، وطالب لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز في المباراة والحصول على 3 نقاط، في محاولة لتجميع العديد من النقاط لعدم تكرار ما حدث له في الموسم الماضى.
على الجانب الآخر، يقود يأمل الإسماعيلى في تحقيق الفوز والخروج من سلسة النتائج المخيبة لجماهيره بعد الهزيمة في أول مباراتين، في الوقت الذى يستمر فيها طلعت يوسف مدرب الدراويش في الغياب عن حضور المباريات بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وإعلانه الرحيل عن الفريق بعد تصريحات يحيى الكومى رئيس الإسماعيلى.