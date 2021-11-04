شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة تونس استعدادا لتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم الجهاز الفني للمنتخب التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك لقائمة نسور قرطاج استعدادا لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب التونسي نظيره غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات، على أن يستضيف منتخب زامبيا يوم 16 من الشهر الجاري على الملعب الأولمبي في رادس.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط، ويأتي غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وزامبيا ثالثاً برصيد 4 نقاط، وأخيرا موريتانيا برصيد نقطة واحدة.

من ناحية أخرى تجاهل مسئولو اتحاد الكرة الرد علي استفسار الزمالك بشأن مشاركة شيكابالا قائد الفريق في مباراة القمة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 3 للدورى.

وأرسل مسئولو الزمالك طلبا لاتحاد الكرة يستفسرون خلاله عن موقف شيكابالا في ظل قرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن اللاعب، وكان من المنتظر ان يرد اتحاد الكرة علي الزمالك أمس عن موقف اللاعب، إلا أن اتحاد الكرة تجاهل الرد تمام علي الزمالك مما أثار غضب مسئولي الزمالك.