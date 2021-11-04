شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يعيد محمود جاد لتشكيل إنبى الأساسى أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى للتشكيل الأساسي أمام غزل المحلة في المباراة المقرر لها غدٍ الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

استبعد حلمى طولان حارس الفريق محمود جاد من مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

وكشف مصدر مسئول بنادى إنبى إن محمود جاد لا يعانى من أي إصابات ولكن استبعاده من المباراة بقرار من المدير الفني حلمى طولان .

حصد فريق إنبي ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز الذي حققه زعيم الأندية البترولية على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام على استاد بتروسبورت.

وأحرز جون إيبوكا، لاعب إنبي، الهدف الأول للفريق البترولي في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، وسجل دينو بيتر الهدف الثالث في الدقيقة 70، بينما أحرز للمقاولون محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 84، ومحمد سالم في الدقيقة 97.

وبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، خط الظهر: باسم علي، محمد سمير، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، خط الوسط: أحمد مجدي، محمد حمدي زكي، عبد الرحمن جبنة، عبد الله ياسين، لويس إدوارد، ويقود الهجوم: جون أوكلي.

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي: البلعوطي، علي فوزي، إبراهيم يحيى، مصطفى شلبي، صلاح ريكو، محمد إسماعيل، مروان داوود، جون إيبوكا، مصطفى جمال، دينو بيتر، مصطفى شكشك.