شكرا لقرائتكم خبر عن 12 هيئة لها حق التصويت فى عمومية اتحاد التنس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى غد الجمعة ، انتخابات اتحاد التنس ، فى مقر الاتحادات الرياضية داخل هيئة استاد القاهرة الدولى لإقامة الجمعية العمومية العادية وغير العادية لعقد الإنتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وهناك 12 هيئة رياضية لها حق الحضور فى الجمعية العمومية الخاصة بالإنتخابات غدا .

وتتكون الجمعية العمومية لاتحاد التنس ، من أندية الصيد والاهلي والزمالك والجزيرة وسموحة وهليوبوليس والمعادي والزهور وطنطا وسبورتنج ووادي دجلة وجزيرة الورد .

وتقدم 13 مرشحا للمنافسة على الانتخابات، حيث تقدم على منصب الرئاسة كل من إسماعيل الشافعى وإسراء السنهورى، وعلى منصب نائب الرئيس ترشح كل من حسن العروسى وعمرو شعبان، وعلى منصب السكرتير العام ترشح كل من وليد سامى وعطيه بيومى، وعلى منصب أمين الصندوق ترشح وائل كمال الدين فقط، وعلى منصب العضوية ترشح كل من أيمن عزمى وأحمد كمال ومحمد إبراهيم وأحمد عبده وشيرين شوقى وحازم شيحه.