شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر التعليقات خلدت فى ذكريات مباريات القمة بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جماهير الكرة المصرية ، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر أقامتها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري، على استاد القاهرة الدولي، ودائما ما تشهد مباريات القمة الذي تجمع الزمالك والأهلي العديد من الاحداث التاريخية لن تسقط أبدا من أذهان عشاق الساحرة المستديرة سواء أجهزة فنية ولاعبين وجماهير ومن ضمنها التعليقات الشهيرة للمعلقين المصريين والعرب ..

ولا أحد ينسي تعليقات المعلق المميز ميمي الشربينى وأفيهاته المشهورة ومنها "سيداتى آنساتى سادتى أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلاً ومرحبًا بكم معنا فى هذه الأمسية الكروية التى يحتضنها استاد القاهرة، حيثُ نلتقى معاً على الشاشة الصغيرة وأحداث أحد اللقاءات الساخنة التى نترقبها جميعًا وينتظرها عشاق الفن الكروى الجميل، لقاء السحاب، لقاء الأكابر، الأهلى والزمالك، القميص الأحمر والقميص الأبيض".

ومنها أيضا " صاروخ عابر للقارات ..مواليد منطقة الجزاء، وامتدح حسام حسن عقب إحرازه أحد الأهداف "ولمع وزاد بريقه فى مربع العمليات".

المعلق الكبير الراحل محمود بكر دائما ما يتميز بعدد من الإفيهات فى مباريات القمة، ومن أبرز تعليقاته الشهيرة: "اللى لسة جاى من البلكونة فى إيدك سيجارة" و"واحد يقولى.... اقوله" ..وتيرام اسكندرية .

ومن أشهر التعليقات التي أطلقها مدحت شلبى فى أشهر مباريات القمة لتصبح الأشهر بين الإفيهات، في مباراة القمة الشهيرة ، وتكررت عبارة "بيبو وبشير بيبو والجون"، وقال أيضا "يا عبدالله يا أخويا سماح وسيبك من اللى عدى وراح.. تعالى نعيش أنا وأنت فى دنيا كلها أفراح"، من التعليقات المشهورة لشلبى ويتذكرها جيدا جماهير الأهلى عند تعليق شلبى على هدف ماليك إيفونا فى مرمى الزمالك الشهير، وقال له "يا مالكا القلب هل انتهى أمرى".

في الدقيقة 85 و45 ثانية من لقاء الأهلى والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي أهدى اللقب التاسع في البطولة للفريق الأحمر بعد الفوز 2-1 في نهائي القرن، انطلقت عبارات خلدت البطولة الثمينة للفريق الأحمر من قبل عصام الشوالى، الذى دخل فى نوبة هيسترية مع الهدف مردداً "القاضية ممكن ..القاضية ممكن..شاط الكورة وجول" ويواصل الشوالى بعدها "أى قذيفة جاءت يا باتشيكو..هو 19 هو قفشة هو قفشة هو قفشة"

وأيمن الكاشف أطلق عبارة ذا ماستر أوف ساسبنس على الأهداف القاتلة فى الوقت الضائع، ويستخدمها أيضاً فى تعليقه على مباريات القمة.