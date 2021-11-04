شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات الأهلى والزمالك لمباراة القمة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريقا الأهلى والزمالك مساء غد الجمعة، مباراة قمة الدورى المصري ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر المسابقة وتقام المباراة على ستاد القاهرة بحضور جماهيرى.

س: كيف يستعد فريق الأهلى لمباراة القمة؟

ج: يختتم اليوم الخميس فريق الأهلي تحضيراته لمباراة القمة 123 ضد الزمالك غدا الجمعة بالجولة الثالثة من عمر الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأساسي مساء اليوم، حيث ينوي موسيماني تطبيق خطة اللعب ومنح لاعبيه التعليمات النهائية التي ينوي تطبيقها في لقاء الغد بالمران الختامي الليلة.

س: كيف يفكر موسيمانى مدرب الأهلى فى القمة؟

ج: يحرص موسيماني على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة القمة 123، من خلال تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء بالنقل السريع للكرة أو الكرات العرضية أو الثابتة وكذلك التصويب من خارج منطقة الجزاء، حيث أعطى تعليمات خاصة للاعبيه مثل أفشة وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد شريف بضرورة التصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة لذلك.

س: هل استقر موسيمانى على خطة اللعب؟

ج: يفاضل بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بين طريقتى لعب للفريق الأحمر فى مباراة القمة ضد الزمالك غدا الجمعة ، سواء اللعب بطريقته الحديثة 3 / 4 / 3، وهى نفس الطريقة التى لعب بها مباراتى فريقه ضد الإسماعيلى والبنك الأهلى بأول جولتين من عمر مسابقة الدورى أو اللعب بالطريقة التقليدية 4 / 2 / 3 / 1.

وتعتمد طريقة لعب موسيمانى الحالية على الدفع بثلاثى فى خط الدفاع وهم بدر بانون وحمدى فتحى وأيمن أشرف ورباعى فى وسط الملعب وهم عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وعلى معلول وثلاثى فى خط الهجوم وهم أفشة وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى أو محمد شريف.بينما تعتمد طريقة اللعب التقليدية على اللعب برباعى فى الدفاع وهم أكرم وبانون وأيمن ومعلولو وثنائى فى الوسط الدفاعى والأقرب السولية وديانج وأمامهم ثلاثة لاعبين الأقرب أفشة وتاو وميكيسونى ثم مهاجم وحيد وغالبا سيكون محمد شريف.

س: هل أعلن الأهلى قائمة المباراة؟

ج: لا، لم يعلن الأهلى قائمته لمباراة الزمالك، ولكن هناك قائمة مبدئية تسربت لوسائل الاعلام، وتضم فى حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وبدر بانون وكريم فؤاد.خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.خط الهجوم: محمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

س: وكيف استعد الزمالك لمباراة القمة أمام الأهلى؟

ج: يخوض الزمالك مرانه الأخير لمباراة الأهلى مساء اليوم ، واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي الاحتفاظ بمصطفي فتحي لاعب وسط الفريق علي دكة البدلاء في مباراة الغد امام الأهلي ،وقرر كارتيرون ان يكون مصطفي فتحي بديل في مباراة الغد، علي ان يشارك في مركز الجناح الأيمن بديلا لزيزو حسب سيناريو المباراة، وهو الدور الذي كان يقوم به محمود عبد الرازق شيكابالا الذي يغيب عن المباراة لايقافه 8 مباريات من جانب اتحاد الكرة.

س: هل استقر كارتيرون على تشكيل الزمالك أمام الأهلى؟

ج: من المقرر ان يستقر كارتيرون علي التشكيل النهائي مساء اليوم عقب التدريب الرئيسي، ومن المنتظر ان يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافي في الدفاع، طارق حامد وامام عاشور في الوسط ، اشرف بن شرقي واوباما وزيزو وعمر السعيد في خط الهجوم.