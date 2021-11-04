شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حكام مصريين أداروا قمة الأهلى والزمالك فى أخر 30 عاما.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات القمة بين الأهلى والزمالك فى الفترة الأخيرة ، عودة الحكام المصريين لإدارة هذه المباريات بعد غياب طويل حيث سيطرت الصافرة الأجنية على مباريات القمة طوال السنوات الماضية نظرا للحساسية الشديدة بين جماهير الناديين.

وأدار مباريات القمة بين الأهلى والزمالك 8 حكام مصريين فى الـ30 عاما الأخيرة، وهم محمد فتحى وجمال الغندور وقدرى عبد العظيم وابراهيم نور الدين ومحمد الحنفى ومحمد فاروق ومحمود البنا وأمين عمر.



الحكام

وتعلن لجنة الحكام باتحاد الكرة فى الثامنة مساء اليوم الخميس طاقم حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلى، التى تقام غدا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدورى.

واستقرت لجنة الحكام بشكل نهائى على تعيين محمد عادل حكما لمباراة القمة، بعد منافسة مع محمود البنا وإبراهيم نورالدين على أن يتم إعلان الطاقم كاملا مساء اليوم.