أسامة نبيه لمصراوي: تغيير طريقة لعب الأهلي مناورة قد تكون مغامرة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي محمد:

أكد أسامة نبيه مدرب الزمالك السابق، أن تغيير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لطريقة لعب الفريق في المباراة القادمة أمام الأبيض مناورة قد تكون مغامرة.

ويواجه الزمالك الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقال نبيه في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي فاجأ الجمبيع بتغير طريقة لعبه أمام الإسماعيلي ونجح في الفوز 4-0، ولكن تكرار الأمر أمام البنك الأهلي وهو فريق أكثر تنظيما، ومن ثم تغيير طريقة اللعب في المباراة صنع حالة من اللغط والقلق عند الجماهير".

وتابع: "تكرار الأمر أمام الزمالك قد يكون مناورة ممكن أن تصل للمغامرة، خاصة وأن الزمالك يمر بحالة فنية على أعلى مستوى ولديه استقرار فني كبير بعد التتويج بالدوري، وفي المقابل يعاني الأهلي من هزة كبيرة بسبب خسارة الدوري وكأس السوبر".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "جماهير الأهلي في حالة تشتت كبيرة بسبب تغيير طريقة لعب الفريق، ومباراة الزمالك قد تكون العودة للطريق الصحيح في حالة الفوز لأنه سيعطي مؤشرات ايجابية للجماهير".

وأردف نبيه: "نجاح الزمالك في الفوز بأول جولتين يجعله لا ينظر لمن هو المنافس أو متى يواجه الأهلي، الزمالك لديه أفضلية كبيرة في المباراة، كما أنه يمتلك مفاتيح قوية جدا في الملعب وعلى مقاعد البدلاء مثل، سيف الجزيري، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، عمر السعيد، محمد أوناجم".

وتابع لاعب الزمالك السابق أن من سيحقق الفوز في المباراة لا يعني أنه توج بالدوري، الموسم مازال طويل، مشيرًا إلى ما حدث الموسم الماضي أن الأهلي فاز في القمة ولكن في النهاية توج الزمالك بالدوري، مشددًا على أن هناك ظروف من الممكن أن تحديث تعطل مشوار الفريقين نحو اللقب.