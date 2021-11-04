أحمد صالح لمصراوي: طريقة لعب موسيماني الجديدة ستسهل الأمور على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عز الكلاوي:

يرى أحمد صالح لاعب الزمالك السابق أن المباراة التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية، الزمالك والأهلي متكافئة، وأن الفريقين على مستوى فني عالي، والفوز في أول جولتين أعطاهم دافع كبير قبل القمة.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقال صالح في تصريحات خاصة لـ "يلا كورة": "الفرقتين (فايقين) وجاهزين بشكل قوي للمباراة".

وتابع لاعب الزمالك السابق: "في حالة إصرار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على طريقة لعبه التي بدأ بها أمام البنك الأهلي السابقة، سيعاني وسيسهل الأمور على الزمالك".

وأضاف صالح: "طريقة لعب موسيماني الجديدة تعتمد على الكرات العرضية ورأسيات المهاجمين، وهذا ما يفتقده الأهلي في ظل قصر قامة لويس ميكيسوني وبيرسي تاو، وقلة العرضيات، لذلك يجب عليه اللعب بطريقته المعتادة والدفع بمحمد شريف".

وبالنسبة لتشكيل الزمالك الأفضل قال صالح: "نفس التشكيل ولكن مع وجود يوسف أوباما بدلًا من مصطفى فتحي، ومشاركة محمد عبدالشافي بدلًا من أحمد أبو فتوح، نظرًا لخبراته الكبيرة في مباريات القمة".

أما عن توقعاته لنتيجة المباراة رد ظهير أيمن الزمالك السابق وقال: "من الصعب توقع النتيجة، هناك تكافؤ كبير بين الفريقين، ولكن أتمنى أن يحقق الزمالك الفوز".

ويتساوى الأهلي والزمالك في عدد النقاط برصيد 6 لكل فريق بعد تحقيق الفريقين الفوز في أول جولتين من الدوري الممتاز.