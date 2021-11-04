عمرو أنور لمصراوي: الأهلي أفضل من الزمالك على المستوى الفردي والجماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عز الكلاوي:

أكد عمرو أنور لاعب الأهلي السابق، أن الأحمر أفضل فنيًا من الزمالك على المستوى الفردي والجماعي، وأن مباريات القمة في بداية الموسم يكون لها طابع خاص، ورغبة كل فريق في تحقيق الفوز أكبر بكثير من أي وقت أخر لتعطيل المنافس ومواصلة الصراع على قمة الدوري.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم غدًا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وقال أنور في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" إن وجود الدافع لدى كل فريق لتحقيق الثلاث نقاط سيضيف متعة كبيرة للمباراة، مشيرًا إلى أن لقاءات القمة في نهاية الدوري دائمًا تكون بعد حسم البطل فتفتقد للدافع.

ويرى عمرو أنور أن يجب على الأهلي العودة لطريقته المعتادة "4-2-3-1" في وجود كل من بيرسي تاو ومحمد شريف ولويس ميكيسوني.

واختار لاعب وسط الأهلي السابق تشكيله للمباراة محمد الشناوي في حراسة المرمى في حالة جاهزيته، خط الدفاع أكرم توفيق وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.

وفضل أنور وجود كل من حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في وسط الملعب، والثلاثي الهجومي بيرسي تاو ومحمد شريف ولويس ميكيسوني.

وتوقع عمرو أنور أن الأهلي سيبدأ المباراة بضغط عالي في محاولة تعطيل بناء هجمات الزمالك، ومؤكدًا أن الأحمر سيسعى بكل قوة لتسجيل هدف مبكر للسيطرة على المباراة بشكل عام، وأن الزمالك سيتبع أسلوب دفاع المنطقة.

ويتساوى الأهلي والزمالك في عدد النقاط برصيد 6 لكل فريق بعد تحقيق الفريقين الفوز في أول جولتين من الدوري الممتاز.