مشاهدة مباراة الجونة وفاركو بث مباشر يلا شوت الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الجونة وفاركو في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الخميس 4 نوفمبر 2021.

يستقبل الجونة نظيره فاركو على ملعب خالد بشارة بمدينة الغردقة ضمن منافسات المرحلة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

يدخل الجونة لقاء اليوم وهو في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة، بعد الهزيمة على يد مصر المقاصة في الجولة الماضية بهدفين دون رد.

ويمر أبناء المدير الفني رضا عبد العال بفترة صعة في بداية الدوري، ولكن استعدوا لهذه المباراة بتركيز عالي وحماس شديد، حيث يرغب الفريق اليوم بتحقيق الانتصار من أجل الهروب من القاع.

على الجانب الآخر يُعاني فاركو الصاعد حديثًا للدوري الممتاز تحت قيادة “مجدي عبد العاطي” من سوء النتائج رغم الصفقات الذي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي، حيث يقبع في المركز السادس عشر بدون أي رصيد من النقاط.

ويتطلع فاركو في مباراة اليوم تصحيح المسار ومحاولة العودة إلى الطريق الصحيح المؤدي للمناطق الأمنة ومحاولة الابتعاد عن منطقة الهبوط.

تنطلق صافرة بداية مباراة الجونة وفاركو في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الجونة وفاركو على قناة أون تايم سبورت (3) الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز، ويتولى مهمة التعليق على اللقاء المعلق الرياضي “مؤمن حسن”.

الجونة – فاركو

الدوري المصري (الجولة 3)

ستاد خالد بشارة – الغردقة