موسى ماريجا و جانج هيون سوو ابرز غيابات الهلال في مباراة اليوم امام ضمك في الدوري السعودي

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يتقدم المدافع الدولي الكوري الجنوبي جانج هيون سوو، والمهاجم المالي موسى ماريجا، قائمة غيابات نادي الهلال في مباراة اليوم امام ضمك في الدوري السعودي للمحترفين.
ويواجه نادي الهلال، المتصدر ضمك ضمن مباريات الجولة 11 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين بعد عصر اليوم الخميس وعينه على النقاط الثلاث، للاقتراب من الصدارة، قبل إجراء المباريات المؤجلة.
وتضم قائمة غيابات نادي الهلال في مباراة اليوم الظهير الأيسر ياسر الشهراني بسبب عدم الجاهزية، بجانب موسى ماريجا وجانج هيون سوو لنفس السبب.
كما يفتقد ليوناردو جارديم لخدمات متوسط الميدان عبدالله عطيف، الغائب عن مباراة اليوم بسبب الإصابة، بجانب البرازيلي ماتيوس بيريرا الذي يغيب عن مواجهة ضمك بسبب تراكم البطاقات.
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