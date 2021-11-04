نادي الهلال السعودي أمام نادي ضمك

تعرف مع الخليج 365، على تاريخ مواجهات نادي الهلال امام ضيفه نادي ضمك، قبل مباراة اليوم برسم الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر إقامتها على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق مباراة اليوم بين الهلال ونادي ضمك بداية من الساعة 14:50 بتوقيت جرينتش، 16:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت السعودية.

ويتواجد الهلال في المركز الخامس بجدول الترتيب وفي رصيده 16 نقطة جمعها من 8 مباريات، ويفصله 5 نقاط عن المتصدر ضمك، وسجل لاعبوه 13 هدفًا، واهتزت شباكه 9 مرات.

على الجهة المقابلة، يعد فريق ضمك الحصان الأسود حتى الآن في الدوري السعودي، حيث يسير بشكلٍ مثالي تحت قيادة المدرب الكرواتي الشاب كرشمير ريزتش الذي قاد الفريق للصدارة منذ الجولة قبل الماضية.

وحصد فريق ضمك 21 نقطة من 6 انتصارات و3 تعادلات، وخسر مرة واحدة فقط وكانت على يد النصر في الجولة الأولى، وسجل لاعبوه 14 هدفًا، ودخل مرماه 8 اهداف.

تاريخ مواجهات الهلال وضمك قبل مباراة اليوم في الدوري السعودي

إلتقى نادي الهلال مع نادي ضمك في الدوري السعودي للمحترفين في 4 مباريات، وكانت الغلبة لزملاء سالم الدوسري فيها، خلال مباراتين، فيما حقق ضمك الفوز مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل بين الفريقين.

وجمعت أول مباراة بين الهلال وضمك يوم 18 أكتوبر 2019، واقيمت على ملعب مرسول بارك برسم الجولة 7 من الدوري السعودي 2019/20، وانتهت بثلاثية نظيفة لزملاء جوميز.

وانتهت آخر مباراة بين الهلال وضمك بفوز هذا الاخير بهدف نظيف، سجله اللاعب فاروق شافعي، واقيمت يوم 14 فبراير 2021، برسم الجولة 18 من الدوري السعودي للمحترفين 2020/2021.