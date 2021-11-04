ساعات حاسمة حول مغادرة تشافي لنادي السد والعودة إلى برشلونة

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يبدو رحيل تشافي عن السد القطري وشيكًا، وفي أي لحظة، قد تكون هناك أخبار مهمة تتوج بحلم اللاعب الدولي الإسباني السابق بالعودة إلى برشلونة.
تعادل في مباراة يوم أمس نادي السد امام الدحيل 3/3، وبعد جميع الأهداف، يذهب اللاعبين لاحتضان تشابي، الذي قام في وقت لاحق بوداعهم كل بمفرده في نهاية المباراة.
ونشر بعض لاعبي فريق السد بالفعل منشورات على الشبكات الاجتماعية يشكرون فيها المدرب تشافي هيرنانديز.
وقال ظهير أيسر نادي السد عبد الكريم حسن بعد نهاية المباراة أن الجميع سيفتقد تشافي هيرنانديز في نادي السد، كما تمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة.
وسافر رافا يوستي وماتيو اليماني إلى الدوحة أمس الأربعاء للتفاوض على توقيع تشافي من نادي السد لخلافة الهولندي رونالد كومان.
وكان هناك أول اتصال مع عشاء غير رسمي بين الجانبين، ويمكن أن يكون اليوم هو الموعد الذي يتم فيه حل كل شيء.
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