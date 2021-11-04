برشلونة يبحث عن البديل في الدوري الإنجليزي بسبب قلب أجويرو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يدرس نادي برشلونة التعاقد مع مهاجم جديد في الفترة المقبلة، لتعويض غياب نجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.



وأعلن برشلونة مؤخرا غياب أجويرو عن الملاعب لـ3 أشهر على أقل تقدير بسبب معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب، ومن المقرر أن يتم خلال تلك الفترة متابعة الحالة الصحية للاعب، قبل تحديد موعد عودته.

وأكدت صحيفة "إن ناسيونال" الكتالونية أن برشلونة سيتحرك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض أجويرو بمهاجم مخضرم جديد.

وحسب ما ذكره موقع "Fichajes" الإسباني المختص في أخبار الانتقالات، فإن برشلونة يفاضل بين نجمين مخضرمين من الدوري الإنجليزي هما الأوروجواياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال.

وسبق أن اقترن اسم برشلونة بكل من كافاني وأوباميانج في أكثر من مناسبة، أحدثها في فترة الانتقالات الصيفية في العام الماضي.

وأشار الموقع إلى أن فكرة اللعب لبرشلونة تداعب كافاني (34 عاما)، الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي.

لكن في الوقت ذاته، فإن برشلونة سيجد صعوبة في الحصول على موافقة مانشستر يونايتد على رحيل كافاني، خاصة مع تألقه بقميص "الشياطين الحمر" هذا الموسم.

ومن ناحية أخرى فإن أوباميانج لا يرغب في الاستمرار مع أرسنال، الذي يرتبط معه بعقد حتى صيف 2023، وهو ما قد يجعله الخيار الواقعي بالنسبة لبرشلونة.