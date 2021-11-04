الامارات | تشافي يريد العودة إلى برشلونة.. والسد متمسك بمدربه

شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يريد العودة إلى برشلونة.. والسد متمسك بمدربه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدرب الإسباني لنادي السد القطري تشافي هرنانديس عن تطلّعه "للعودة إلى الديار" خلال "ساعات أو ربما أيام"، في وقت كان فريقه السابق برشلونة الإسباني يجري مفاوضات الأربعاء في الدوحة لاستعادته داخل أسوار النادي الكاتالوني. وحطّ وفد من برشلونة غاب عنه الرئيس جوان لابورتا وضمّ نائبه رافا يوستي والمدير الرياضي ماتيو أليماني، في العاصمة القطرية مساء الأربعاء، في مسعى للتفاوض على التعاقد مع تشافي مدرباً خلفاً للهولندي المُقال بسبب سوء النتائج رونالد كومان.

وقال تشافي (41 عاماً) بعد مباراة السد التي انتهت بتعادل فريقه مع الدحيل 3-3 ضمن الدوري القطري"الناديان في محادثات ويجب التوصل إلى حل".

وأضاف "أنا أتطلع للعودة إلى الديار كما تتخيلون، لكنها مسألة احترام. لدي عقد ويجب أن يوافق الناديان. أنا متحمس للغاية للعودة إلى الوطن وأكثر من ذلك لأن أكون مدرباً لبرشلونة وهي مسؤولية كبيرة، لكنني متحمس للغاية".

وأضاف لاعب الوسط الإسباني السابق أن هناك "شرطاً جزائياً صغيراً" في عقده مع نادي السد، وأشارت تقارير إلى أنه قيمته نحو خمسة ملايين يورو (5.8 مليون دولار). وتابع تشافي "أنا إيجابي للغاية، هذا ما أنا عليه، لقد كنت واضحاً جداً بشأن ما أريد. أعتقد أن الأمر يتعلق بساعات، وربما أيام. إنهم يعرفون موقفي، وآمل أن يتم ذلك".

علاقة "ممتازة"

في المقابل، كان السد قد أكد عبر مديره التنفيذي تركي العلي أن النادي لا يزال متمسّكاً بتشافي. خلال حضور الوفد الإسباني مباراة السد والدحيل، نقل حساب السدّ على تويتر عن العلي قوله إن "موقف النادي واضح من البداية، فنحن متمسكون بمدربنا تشافي ولا يمكننا أن نفرط به في هذا الوقت الحساس من الموسم". وأكد "نرحب بزيارة الوفد الإداري من نادي برشلونة الإسباني وهي محل تقدير واحترام". من جهته، قال يوستي لصحافيين متواجدين في ملعب المباراة الأربعاء إن عدم حضور رئيس النادي جوان لابورتا إلى الدوحة "لا يمثل مشكلة لنادي السد" واصفاً العلاقة بـ"الممتازة"، ومشيداً بحرص إدارة السد على استقبال وفد برشلونة في مطار حمد الدولي.

ولفت يوستي إلى أن "اجتماعاً سيعقد مع إدارة نادي السد بعد انتهاء المباراة مع الدحيل، على أن يُستكمل البحث في اجتماع آخر صباح الغد". ونشأ تشافي في صفوف برشلونة منذ صغره وحمل ألوانه في 17 موسماً في أكثر من 750 مباراة محرزا معه 25 لقباً بين 1998 و2015، قبل الذهاب إلى قطر عام 2015. بعد حمل ألوان السد كلاعب لمدة أربعة مواسم، أشرف على تدريبه وقاده إلى لقب الدوري الموسم الماضي ولقب كأس الأمير في آخر سنتين.

"حزناء" لرحيل تشافي

وبعد انتهاء مباراة السد والدحيل، عانق تشافي أعضاء الجهاز والفني واللاعبين في مشهد بدا وكأنه وداعي. وقال ظهير السد عبد الكريم حسن لقناة "الكاس" القطرية بعد المباراة "حزناء لرحيل تشافي لكن سعداء لانتقاله من السد إلى فريق كبير مثل برشلونة. قدّم تشافي فكراً جديداً للكرة القطرية خصوصاً لنا نحن لاعبي نادي السد. تعرّض لانتقادات منذ استلامه النادي، لكن شاهدتم فكره الكروي الجديد وطريقته. كل الفرق عانت من هذا الاسلوب".

وعمّا دار بين تشافي واللاعبين في اجتماع الفريق، أضاف حسن "هناك حزن لرحيل تشافي، خصوصا انه لعب معنا ودرّبنا وأمضينا أوقاتاً ممتعة وجميلة ولحظات حزن وفرح. رحيله سيكون مؤثرا". بدوره، قال لاعب السد الإسباني سانتي كاسورلا "نتمنى الأفضل لتشافي. أنا ممتن لكل الذي قدّمه لأجلي. يجب أن ننتظر الآن ونرى ماذا سيحصل". وبعد بداية مخيبة في الدوري الاسباني حيث يحتل المركز التاسع، يشرف راهناً على برشلونة بشكل موقت ظهيره السابق سيرجي بارجوان.

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