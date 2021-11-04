الامارات | نجم كرة قدم أميركي يتسبب في احتراق شابة حية (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم كرة قدم أميركي يتسبب في احتراق شابة حية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة لاس فيغاس في الولايات المتحدة اليوم عن هوية شابة أميركية تبلغ من العمر 23 عاما، تسبب نجم فريق "رايدرز" لكرة القدم الأميركية، هينري راغز في احتراقها حية مع كلبتها، على إثر حادث سير مروع في أحد شوارع لاس فيغاس.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الامر يتعلق بالشابة تينا تينتور، اصطدم بها راغز بسيارته الكورفيت السريعة من الخلف بسرعة شديدة، فطارت سيارتها في الهواء من شدة الاصطدام، ثم تحطمت بالكامل، واشتعلت فيها النيران، وظلت الشابة تحترق في سيارتها (تويوتا راف 4) حية مع كلبتها، وهي تصرخ طلبا للنجدة، لكن الوقت كان قد فات وتوفيت في مكان الحادث.

وقالت شرطة لاس فيغاس أن الشابة تسكن على مسافة قريبة جدا من مكان الحادث الأليم، وعلى الرغم من سرعة استجابة رجال الإطفاء والإسعاف، لكن الوقت لم يسعف المرأة في إنقاذ حياتها. وتم إخلاء سبيل نجم "رايدرز" راغز بكفالة قدرها 150 ألف دولار، على أن تتم متابعته في القضية.

وتعرض راغز من جانبه لإصابات خطيرة، بينها كسور في بعض أنحاء جسمه، حضر جلسة الاستماع في المحكمة على كرسي متحرك، ومن المتوقع أن يتعرض اللاعب لعقوبات شديدة، خاصة وأن الأمر اقترن بوفاة امرأة شابة، نتيجة القيادة السريعة والمتهورة من راغز. وكشف أقارب للشابة أنها خرجت قبل الحادث بسيارتها برفقة كلبتها، لتمضية بعض الوقت في الخارج، غير مدركة لمصيرها المحتوم.

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