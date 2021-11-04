شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته عن سباق المكسيك "الحاسم"؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يتوقع أن يكون سباق جائزة المكسيك الكبرى يوم الأحد المقبل ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات 2021 عاملا مؤثرا في صراع اللقب.



وقبل سباق المكسيك، يتقدم السائق الهولندي ماكس فرستابن (ريد بول) في صدارة بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات بفارق 12 نقطة على نظيره البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) بعد 17 من أصل 22 جولة هذا الموسم.

ورغم أن فريق مرسيدس الذي ينتمي له هاميلتون يتفوق في بطولة الصانعين بفارق 23 نقطة على ريد بول قبل إقامة 3 سباقات في 3 أسابيع متتالية، لكن فرستابن يأمل في أن يكون سباق المكسيك حاسما له في طريقه نحو انتزاع لقب بطولة العالم.

يعود سباق المكسيك ليكون ضمن فعاليات بطولة العالم للفورمولا 1 بعدما غاب عن نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، وهو ما سيجعله محط الأنظار.

وسيأمل ماكس فرستابن وعشرات الآلاف من الجماهير المتحمسة بالمكسيك في مشاهدة زميله في ريد بول، سيرجيو بيريز يصعد على منصة التتويج في جائزة المكسيك الكبرى.

وسيكون فرستابن هو المرشح للفوز على حلبة "أوتودرومو هرمانوس رودريجيز" ولكن لو جاء زميله في ريد بول، المكسيكي بيريز في المركز الثاني، فإنه سيساعد السائق الهولندي على تعزيز صدارته لبطولة العالم أمام لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات.

وربما يكون سباق المكسيك خطوة هائلة نحو حصد فرستابن لقبه الأول في بطولة العالم للفورمولا 1، وإنهاء احتكار هاميلتون، والذي استمر في آخر 4 نسخ من المسابقة.

وما سيجعل السباق مشتعلا أيضا، هو حلم بيريز بأن يصبح أول مكسيكي يتصدر ترتيب السباق في بلاده، خاصة وأنه إلى جانب زميله فرستابن، سيواجهان هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم وبطل آخر نسخة لسباق المكسيك في 2019.

سيكون سباق يوم الأحد المقبل، هو رقم 21 الذي تستضيفه المكسيك ضمن منافسات بطولة العالم للفورمولا 1.

وتعد حلبة المكسيك هي الأعلى ارتفاعا بين كل الحلبات المشاركة في جدول سباقات العام الحالي (2285 مترا فوق مستوى سطح البحر) وتليها رد بول رينج في النمسا بارتفاع 700 متر.

ويملك فريق ريد بول الزمن القياسي على حلبة المكسيك بعد تحقيق أسرع لفتين على الإطلاق في العاصمة "مكسيكو سيتي".

وكان فرستابن حقق دقيقة واحدة و14.758 ثانية في 2019 ليتفوق على زمن زميله السابق دانييل ريكاردو البالغ دقيقة واحدة و14.759 ثانية في 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن هاميلتون سبق له حسم بطولة العالم للفورمولا 1 من خلال سباق جائزة المكسيك، وذلك في 2017 و2018.

سباقات متبقية بعد نسخة المكسيك

يقام سباق البرازيل بعد نسخة المكسيك ثم تنتقل البطولة إلى قطر لأول جولة من 3 في الشرق الأوسط هذا الموسم.

وبعد ذلك، سينتقل السباق ليقام في السعودية للمرة الأولى أيضا، وذلك في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتختتم منافسات النسخة الحالية من بطولة العالم في يوم 12 ديسمبر المقبل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.