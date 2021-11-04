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إجراء قرعة كأس ابطال أندية وادي حضرموت لكرة القدم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجراء قرعة كأس ابطال أندية وادي حضرموت لكرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أجريت بمدينة سيئون محافظى حضرموت، اليوم، قرعة بطولة كأس أبطال الوادي لكرة القدم ، المقرر انطلاقها الجمعة القادمة، بلقاء يجمع سيئون والقادسية في ملعب الشهيد جواس بسيئون.

 

ويشارك في البطولة التي يشرف عليها مكتب الشباب وفرع اتحاد كرة القدم بالوادي والصحراء، وتنظمها مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية، بمناسبة احتفالاتها بذكرى تأسيسها العشرون، تسعة أندية رياضية، وتحتضنها أرضية ملاعب الشهيد جواس والغناء بتريم والاتفاق بالحوطة وشبام.

 

كما جرى خلال عملية إجراء القرعة للبطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة ، مناقشة الجوانب الفنية للبطولة وأهمها القيد والتسجيل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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