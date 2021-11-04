موعد قمة الأهلي والزمالك.. والقناة الناقلة.. وطاقم التحكيم.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، غريمه التقليدي الأهلي، في القمة 123 بين الفريقين، في الثامنة مساء غد الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك الموسم الحالي، للدفاع عن لقبه، بعدما أحرز بطولة الدوري بعد غياب طويل العام الماضي.

فيما يسعى المارد الأحمر لاستعادة لقبه المفضل، بعدما جاء وصيفا الموسم الماضي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من فوزين، متفوقا على الزمالك الوصيف بفارق الأهداف.

طاقم التحكيم

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن الحكم الدولي محمد عادل هو المرشح الأول لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلى،وأحمد الغندور للفار.

تشكيل الزمالك المتوقع:

وسيلعب الفرنسي باتريس كارتيرون، بالتشكيل التالي:

أبو جبل

محمد عبدالشافي ومحمود علاء وحمدي الونش وحمزة المثلوثي

وطارق حامد وإمام عاشور واحمد السيد زيزو ويوسف اوباما واشرف بن شرقي

سيف الجزيري

تشكيل الأهلي المتوقع :

الشناوي

أكرم توفيق، أيمن أشرف – بدر بانون - علي معلول

عمرو السولية – أليو ديانج

بيرسي تاو – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

محمد شريف

القناة الناقلة

تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت ON TIME SPORT1 بشكل حصري.