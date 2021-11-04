جوائز الأفضل فى أسبوع دورى أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي ورنالدو يتصدران ترشيحات أفضل لاعب.. الدون وليفا يتصاعارن على أجمل هدف.. وغياب صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا، تألق العديد من اللاعبين مع أنديتهم، لكن هناك 4 لاعبين فقط تألقوا بشكل ملفت وخطفوا الأنظار.



وانتهت منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا، وتحددت بشكل كبير ملامح الفرق المتأهلة إلى دور ثمن نهائى المسابقة القارية الاغلي لاسيما بعدما ضمنت 4 أندية على رأسهم ليفربول بقيادة الدولى المصري محمد صلاح، وبايرن ميونيخ وأياكس إمستردام ويوفنتوس الإيطالى التأهل إلى دور الـ 16 من ذات الأذنين.

ونشر الحساب الرسمى لدورى أبطال أوروبا على موقع تويتر عن قائمة اللاعبين الأربعة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع فى التشامبيونزليج.



وضمت تلك القائمة كلا من روبرت ليفاندوفسكى نجم بايرن ميونيخ بعد تسجيله هاتريك فى فوز بايرن ميونيخ على بنفيكا، وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد بعد تسجيله هدفى إنقاذ الفريق من الخسارة ضد أتالانتا، وباولو ديبالا نجم يوفنتوس بعد هدفيه وتألقه فى فوز يوفنتوس على زينيت سانت بطرسبرج، وبيدرو جونكالفيس نجم سبورتينج لشبونة عن أدائه وتسجيله هدفين في الفوز على بشكتاش.

هداف الأسبوع بدورى أبطال أوروبا



وكذلك فقد كشف الحساب الرسمى لبطولة دورى أبطال أوروبا عن الأهداف التى ستنافس على جائزة هدف الأسبوع الحالى من المسابقة، والذى شهد إقامة الجولة الرابعة من دور المجموعات.



وشهدت الجولة مجموعة من الأهداف الرائعة والتى تم اختيار أفضل 4 منها، وهى كالتالى:

كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد ضد أتالانتا.

كريم بنزيما نجم ريال مدريد ضد شاختار دونيتسك.

روبرت ليفاندوفسكى نجم بايرن ميونيخ ضد بنفيكا.

لوكاس نميتشا نجم فولفسبورج ضد ريد بول سالزبورج.



وأسدل الستار على مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا لكرة القدم، واتضحت معالم بعض المجموعات والأندية المتأهلة إلى دور الستة عشر وكذلك تلك التي ودعت المسابقة مبكرا.

وضمنت أندية بايرن ميونخ الألمانى ويوفنتوس الإيطالى وليفربول الإنجليزى التأهل بالعلامة الكاملة بعد 4 انتصارات متتالية لكل منهم فى مجموعته، وبنفس الطريقة والرصيد لحق بهم أياكس أمستردام الهولندى.

وتعتبر وهذه أول مرة فى دورى أبطال أوروبا يستقبل فيها أتليتكو مدريد هدفين فى الشوط الأول فى مباراتين على التوالى، وكلاهما أمام رفاق المصرى محمد صلاح.



بينما حصد ميلان أول نقطة له فى البطولة هذا الموسم بتعادله 1-1 مع بورتو باستاد سان سيرو ضمن المجموعة، لكن النتيجة تركت بطل أوروبا سبع مرات قاب قوسين أو أدنى من الخروج من البطولة.



تواجد الثنائى الهجومى الخطير كريستانيو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، والبولندى روبروت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألمانى، على رأس تشكيلة الأسبوع من الجولة الرابعة فى دورى أبطال أوروبا.



ونشر موقع Sofa Score، المتخصص فى الإحصائيات والتقييم، تشكيلة الأسبوع من الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا، والتى شهدت تواجد لاعبين فقط من الدوري الإنجليزي هما جواو كانسيلو وكريستيانو رونالدو.