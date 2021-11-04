الصراع يشتعل على الوصافة.. ترتيب مجموعة ليفربول في أبطال أوروبا بعد الفوز على أتلتيكو مدريد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق ليفربول فوزا مستحقا على أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، سجلهما ديجو جوتا، وساديو ماني، في المواجهة التي أقيمت على ملعب “أنفيلد”، مساء الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل ليفربول رسميًا للدور القادم من دوري الأبطال، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، بعد أن حقق فوزه الرابع من أصل 4 مباريات في المجموعة الثانية.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 12 بالعلامة الكاملة، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية، ويأتي بورتو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بعد تعادله مع آي سي ميلان بهدف لكل فريق، فيما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من فوز وحيد وتعادل، فيما يتزيل ميلان الترتيب بنقطة وحيدة.

حقق الريدز أول انتصاراته في المجموعة على حساب آي سي ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن ينتصر على بورتو بخمسة أهداف لهدف، وينتصر على أتلتيكو مدريد ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-2 و2-0 على التوالي.