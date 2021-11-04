شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتجاهل الرد على الزمالك فى أزمة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاهل مسئولو اتحاد الكرة الرد علي استفسار الزمالك بشأن مشاركة شيكابالا قائد الفريق في مباراة القمة المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 3 للدورى.

وأرسل مسئولو الزمالك طلبا لاتحاد الكرة يستفسرون خلاله عن موقف شيكابالا في ظل قرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن اللاعب، وكان من المنتظر ان يرد اتحاد الكرة علي الزمالك أمس عن موقف اللاعب، إلا أن اتحاد الكرة تجاهل الرد تمام علي الزمالك مما أثار غضب مسئولي الزمالك.

من ناحية أخرى أكد طارق جبريل، المدير المالى لنادى الزمالك، أن الفريق سيركز خلال مباراة القمة مع الملعب وليس مع الحكام، خاصة أنها مباراة عبارة عن جولة فى الدورى، وأضاف جبريل فى تصريحات تليفزيونية ، أن فريق الزمالك سيفعل ما عليه ويركز فى المباراة، قائلا: "ملناش دعوة بالحكام ولا الفريق المنافس، الماتش مجرد جولة فى الدورى ولكنها مباراة جماهيرية".

وعن مشاركة شيكابالا من عدمه أمام الأهلى قال جبريل: "لم يصل النادى من اتحاد الكرة ما يفيد بمشاركة شيكابالا من عدمه، كما أن الرابطة ليست طرفا فى الموضوع وأبلغتنا بذلك، ولكن لن نترك حقنا في الموضوع"، مضيفا: "بطمن شيكابالا والجمهور واللاعبين مش هنسيب حقنا وهنفضل مع الموضوع للآخر، لكن مندهشين من عدم تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم بإلغاء عقوبة اللاعب".

وفيما يخص بن شرقى قال جبريل: "الكرة أصبحت فى ملعب اللاعب والعقد لا يوجد به مشكلة فى قيمته، حيث تم الاتفاق عليه لكن يتبقى الشرط الجزائي وفى النهاية نريد مصلحة النادى".

وأشار جبريل إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب الترشح بحد اقصى يوم 23 نوفمبر، ويستمر لمدة أسبوع على أن تكون الانتخابات خلال 45 يوما، وبالتالى تكون فى يناير.