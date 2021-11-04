شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة مصر الأولمبية تستضيف بطولة العالم للرماية المؤهلة لباريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية عن استضافة مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة لبطولة العالم للمسدس والبندقية أكتوبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وأكد حسنى مسبقا استضافة مصر لكأس العالم لضغط الهواء 27 فبراير المقبل بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة أيضا.

وشهدت المدينة الأولمبية مؤخرا بطولة العالم للأطباق المروحية كأول بطولة تلعب على ميادين الرماية.

ونجح حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية فى الاستمرار فى منصبه لمدة 4 سنوات قادمة للدورة الثالثة بعد الفوز بـ15 صوتا مقابل 4 أصوات لمحمد عزمى منافسه.

ونجح فى العضوية كل من السيد مخيمر و عبد الرازق محمد و أحمد تامر و عماد عليش و خالد البهتيمي وخالد إبراهيم العقاد و إسلام على .

وشهدت العمومية اكتمال النصاب القانونى لانتخابات اتحاد الرماية بحضور 19 من أصل 19 عضوا لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربع سنوات المقبلة.

وشهدت رياضة الرماية مؤخرا حصول مصر على 30 ميدالية متنوعة فى بطولة العالم للأطباق المروحية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، منها 8 ميداليات فى منافسات الفردى ببطولة العالم الأمر الذى عكس تطور رياضة الرماية المصرية لتنضم لسلسلة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية فى كل المحافل الدولية.