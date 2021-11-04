شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كارتيرون وموسيمانى تحدى جنوب أفريقى فرنسى فى القمة 123 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد القمة رقم 123 المحدد لها مساء غد الجمعة بين الأهلى والزمالك فى الجولة الثالثة بالدورى الممتاز صراعا جنوب أفريقى فرنسى بين الثنائى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى و الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك.

ويمتلك الثنائى خططا تدريبية تمكنهم من عرض مباراة قوية ينتظرها الجماهير العاشقة لمواجهات الدربى.

وفرض بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى "الحظر الشامل" على لاعبى الفريق بإبعادهم عن وسائل الإعلام قبل مباراة الزمالك فى قمة الكرة المصرية وطالب الجميع فى الفريق بالتركيز فى مباراة الزمالك فقط، وتحدث معهم عن ضرورة الابتعاد عن أى مؤثرات خارجية حتى لا يتشتت تركيزهم فى لقاء القمة المرتقب، خاصة أن كفة الفريقين متساوية ولابد من الاجتهاد والتركيز من أجل خطف الثلاثة نقاط قبل توقف الدوري بسبب ارتباطات المنتخب الوطني.

بينما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسات سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، شهدت حديثا سريعا من المدير الفنى للفريق للاعبين، وذلك عن أبرز المهام والأفكار الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران.

ويرصد الخليج 365 لقطات للثنائى موسيمانى وكارتيرون فى التقرير التالى: