شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن أسماء طاقم حكام مباراة القمة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن لجنة الحكام باتحاد الكرة فى الثامنة مساء اليوم الخميس طاقم حكام مباراة القمة بين الزمالك والأهلى، التى تقام غدا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدورى.

واستقرت لجنة الحكام بشكل نهائى على تعيين محمد عادل حكما لمباراة القمة، بعد منافسة مع محمود البنا وإبراهيم نورالدين على أن يتم إعلان الطاقم كاملا مساء اليوم.

على صعيد متصل، يختتم اليوم الخميس فريق الأهلى تحضيراته لمباراة القمة 123 ضد الزمالك غدا الجمعة بالجولة الثالثة من عمر الدورى المصرى، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأساسى مساء اليوم، حيث ينوى موسيماني تطبيق خطة اللعب ومنح لاعبيه التعليمات النهائية التي ينوي تطبيقها في لقاء الغد بالمران الختامي الليلة.

ويحرص موسيماني على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة القمة 123، من خلال تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء بالنقل السريع للكرة أو الكرات العرضية أو الثابتة وكذلك التصويب من خارج منطقة الجزاء، حيث أعطى تعليمات خاصة للاعبيه مثل أفشة وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد شريف بضرورة التصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة لذلك.

ويفاضل بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بين طريقتى لعب للفريق الأحمر فى مباراة القمة ضد الزمالك يوم الجمعة المقبل، سواء اللعب بطريقته الحديثة 3 / 4 / 3، وهى نفس الطريقة التى لعب بها مباراتى فريقه ضد الإسماعيلى والبنك الأهلى بأول جولتين من عمر مسابقة الدورى أو اللعب بالطريقة التقليدية 4 / 2 / 3 / 1.

وتعتمد طريقة لعب موسيمانى الحالية على الدفع بثلاثى فى خط الدفاع وهم بدر بانون وحمدى فتحى وأيمن أشرف ورباعى فى وسط الملعب وهم عمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وعلى معلول وثلاثى فى خط الهجوم وهم أفشة وبيرسى تاو ولويس ميكيسونى أو محمد شريف.

بينما تعتمد طريقة اللعب التقليدية على اللعب برباعى فى الدفاع وهم أكرم وبانون وأيمن ومعلولو وثنائى فى الوسط الدفاعى والأقرب السولية وديانج وأمامهم ثلاثة لاعبين الأقرب أفشة وتاو وميكيسونى ثم مهاجم وحيد وغالبا سيكون محمد شريف.

ويعكف موسيمانى على دراسة عناصر القوة والضعف فى صفوف الزمالك من أجل استغلالها جيدا في وضع خطة مباراة القمة 123، والتى سيعتمد عليها فى موقعة الجمعة المقبل، حتى يتسنى لفريقه إيقاف خطورة لاعبي الفريق الأبيض وتحقيق الهدف الأساسي في الخروج من المباراة بالثلاث نقاط.