شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: الشناوى يتمسك بالمشاركة فى مباراة القمة بسبب أنجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر أن محمد الشناوى حارس الأهلى يتمسك بالمشاركة فى مباراة القمة غدا أمام الزمالك فى الأسبوع الثالث بالدورى، من أجل التواجد فى قائمة المنتخب الوطنى لمباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

وأوضح مسئولو المنتخب الوطنى أن كيروش وضع شرطا أساسيا لضم الشناوى للمعسكر المقبل، وهو مشاركته فى مباراة مع ناديه قبل إعلان القائمة للتأكد من شفائه تماما.

ويواجه منتخب مصر نظيريه الأنجولى والجابونى يومى 12 و16 نوفمبر الجارى فى تصفيات كأس العالم.

على صعيد متصل، أبلغ أحمد أبو عبلة طبيب النادى الأهلى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بجاهزية محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأساسى لمواجهة الزمالك بعد تعافيه بشكل كامل من تمزق العضلة الخلفية، الذى تعرض له مؤخراً وأبعده عن مباريات الفريق الأحمر، ويواجه الأهلى الزمالك غدا الجمعة على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.

وإجمالا لعب الشناوى مع الأهلى 172 مباراة بواقع 15322 دقيقة لعب، تلقت شباكه 96 هدفاً وخرج بشباك نظيفة فى 102 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر بخمسة القاب للدورى الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقبين لدورى الأبطال الأفريقى ولقب للسوبر الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.