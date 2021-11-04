شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يفوز على الرجاء المغربى بثلاثية ويصعد لنهائى أفريقيا 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 4 نوفمبر من العام الماضى نجح فريق الزمالك فى خطف بطاقة التأهل إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا مع الأهلى فى نهائى القرن الأفريقى.

وحقق الزمالك الفوز على الرجاء المغربى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الأفريقى.

تقدم مالانجو للرجاء المغربى وأدرك فرجانى ساسى التعادل للزمالك ثم نجح مصطفى محمد فى خطف هدف الفوز للزمالك وعزز مصطفى محمد فوز الزمالك بهدف ثانى له وثالث لفريقه.

جدير بالذكر أن الزمالك خسر المباراة النهائية أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة 27 نوفمبر 2020، سجل عمرو السولية للأهلى مبكرا وتعادل محمود عبد الرازق شيكابالا للزمالك، وخطف محمد مجدى أفشة هدف الفوز للاهلى في آخر المباراة في الهدف المعروف إعلاميا بـ"القاضية ممكن"، ليتوج الأهلى باللقب التاسع في تاريخه والذى نجح في تحقيق اللقب العاشر على حساب كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا في الأراضى المغربية.