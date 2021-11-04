شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار منير عطية وأيمن عبد الرحيم عن سباق انتخابات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت انتخابات الكرة الطائرة المحدد لها غدا الجمعة خروج الثنائى منير عطية المرشح المستقل على العضوية وأيمن عبد الرحيم مرشح قائمة شريف الشمرلى من السباق الانتخابى بعد الاعتذار لظروف خاصة.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات فى الثانية ظهر غد.

و يتنافس فى هذه الانتخابات كل من :

على مقعد الرئيس

١- شريف الشمرلى

٢- ياسر قمر

على مقعد نائب الرئيس

٢- هناء حمزة

٣- أحمد عبد الدايم

على مقعد أمين الصندق

١- هويدا مندي

٢- عمرو مخلوف

على مقعد العضوية

وائل قنديل

تامر بيبرس

أحمد الشموتي

محمد فرج

يوسف حسن

حاتم شعلان

شوكت صابر

أحمد الشناوي

محمود الفقي

عمرو طه

خالد أبو المعاطي

عايدة إسماعيل