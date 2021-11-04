شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 12.. هل يكسر الأهلى سلسلة "اللاهزيمة" للزمالك بعد 25 مباراة متتالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ نادى الزمالك على سجله خاليا من الهزائم فى 25 مباراة متتالية، بعد الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى والتى أقيمت على استاد برج العرب.

ووصل فريق الزمالك للمباراة رقم 25 دون هزيمة منذ الموسم الماضى، حيث كانت آخر مباراة خسرها نادى الزمالك أمام الأهلى فى الدور الأول من دورى الموسم الماضى، بنتيجة 2 / 1، فى 18 أبريل الماضى.

ويسعى الزمالك للوصول للمباراة رقم 26 دون هزيمة والتى سيواجه فيها الأهلى فى المباراة التى ستقام فى الثامنة مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

فهل ينجح فى الخروج بدون هزيمة، أم يكسر الأهلى سلسلة اللا هزيمة التى حققها الزمالك فى الفترة الأخيرة؟ خاصة أنه آخر فريق استطاع هزيمة الزمالك.

يدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.

وواصل الأهلى صدارته لجدول الدورى برصيد 6 نقاط، متفوقا على الزمالك وبيراميدز أصحاب نفس الرصيد بفارق الأهداف، ويأتي الاتحاد السكندرى في المركز الرابع برصيد 4 نقاط متفوقا على غزل المحلة وسيراميكا بفارق الأهداف.